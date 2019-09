1 września. Warszawa. Poważne utrudnienia dla mieszkańców

1 września. Warszawa. Z powodu obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w stolicy trzeba się spodziewać sporych utrudnień. Tworzą się gigantyczne korki.

1 września. Warszawa. Problemy komunikacyjne

Ze względu na liczne delegacje, przylatujące na uroczystości do Warszawy, na drogach, którymi będą się przemieszczać, a także na ulicach poprzecznych (w odległości do 50 m od skrzyżowań ulic lub do pierwszego skrzyżowania), wprowadzone zostały zakazy zatrzymywania się.