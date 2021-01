10 nowych ambulansów w mazowieckich stacjach pogotowia. Wsparcie unijne

Dzięki wsparciu z UE zakupiono 10 nowych ambulansów, które trafiły do pięciu mazowieckich stacji pogotowia ratunkowego. Trzy ambulanse przeznaczono dla pogotowia w Warszawie, po dwa - do Ostrołęki, Siedlec i Płocka, a jeden - do Radomia.

Mazowsze. Do stacji pogotowia ratunkowego trafiły nowe ambulansy [zdj. ilustracyjne] Źródło: PAP , Fot: Leszek Szymański