100. rocznica urodzin Kazimierza Górskiego. Powstanie mural

– Od początku istnienia "Czary-Mury" zależało nam na stworzeniu muralu trenera Kazimierza Górskiego, dlatego niestrudzenie dążyliśmy do realizacji tego projektu i cierpliwie dopełnialiśmy wszystkich formalności od prawie dwóch lat – mówią Marek Grela i Marta Piróg, artyści występujący pod nazwą Czary Mury. – To najwybitniejszy polski trener, którego powinny znać kolejne pokolenia Polaków, a mural niewątpliwie w tym pomoże. Dzięki temu wypełniamy swoją misję "ocalić od zapomnienia". Ogromną uwagę zwracamy na lokalizację każdego naszego dzieła, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się zdobyć przychylność wielu instytucji, aby mural powstał właśnie na bloku, w którym Kazimierz Górski mieszkał i to tuż przy jego oknie – dodają artyści.