WawaLove Poczta WP Pilot Program TV Menu Ludzie Warszawy

Ludzie Warszawy Reprywatyzacja

Reprywatyzacja Samorząd

Samorząd Dzieje Się Na Mieście

Dzieje Się Na Mieście Transport

Transport Architektura

Architektura Interwencje

Interwencje Sport

Sport Kuchnia Warszawska

Kuchnia Warszawska Wideo

Wideo Najnowsze Ludzie Warszawy Reprywatyzacja Samorząd Dzieje Się Na Mieście Transport Architektura Interwencje Sport Kuchnia Warszawska Wideo Najnowsze warszawa + 1 11 listopada oprac. Katarzyna Romik 8 godzin temu 11 listopada w Warszawie. Tych wydarzeń w Święto Niepodległości i długi weekend nie można przegapić Długi listopady weekend w Warszawie to nie tylko obchody i uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. Część mieszkańców stolicy na pewno wykorzysta wolne dni i wyjedzie. Ci, którzy zostaną na pewno znajdą coś dla siebie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Warszawa. Długi weekend to nie tylko obchody Święta Niepodległości. Na PGE Narodowym wspólne słuchanie muzyki, m.in. z trasy Męskie Granie (PAP, Fot: PAP) Warszawa przygotowała mnóstwo wydarzeń i form spędzenia wolnego czasu na zaczynający się długi weekend. Przypomina, że 11 listopada to świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale nie tylko. Sprawdźcie, co czeka na Was w stolicy w najbliższe wolne dni. Audio i video na PGE Narodowym, czyli spotkanie miłośników muzyki PGE Narodowy zaprasza w weekend miłośników dobrej muzyki. W ramach Audio Video Show odbędzie się kilka premier ważnych płyt, na które fani muzyki czekają. Dziennikarze Polskiego Radia spotkają się z fanami, ale i artystami, by wspólnie posłuchać premierowych wydawnictw. Podczas targów w Warszawie zaplanowano m.in. wspólne słuchanie płyty Męskie Granie 2019. Ci, którzy pamiętają gorącą i niepowtarzalną trasę koncertową z pewnością chętnie powspominają letnie chwile, które spędzili przed sceną. Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich. Michał Kamiński: zachował się jak Kaczyński Audio Video Show na PGE Narodowym to także wystawa sprzętu audiovideo oraz kina domowego. W tym roku zorganizowano ją już po raz 23. 2 tys. metrów kwadratowych ekspozycji robi z tej imprezy drugą co do wielkości w Europie. Noc Reklamożerców w warszawskiej "Lunie" Inną propozycję dla miłośników audio i video ma jedno z warszawskich kin. "Luna" zaprasza na Noc Reklamożerców. Wszyscy, którzy na sobotni wieczór wybiorą właśnie taką propozycje czeka 5 godzin najlepszych, ale i najgorszych reklam z całego świata. Uczestnicy Nocy Reklamożerców zobaczą m.in. 20 najbardziej oklaskiwanych przez publiczność reklam z ostatnich 20 lat oraz najgorsze reklamy japońskie. Hala Gwardii i Festiwal Pierogów Jeśli reklamy pobudzą Wasz apetyt (reklam "spożywczych" na pewno nie zabraknie) wybierzcie się na Festiwal Pierogów. Gdzie? Do Hali Gwardii. W sobotę i niedzielę będziecie mogli tam skosztować domowych polskich pierogów z farszami tradycyjnymi i sezonowymi. Na stołach znajdą się także opcje wegańskie i bezglutenowe oraz przysmaki z innych krajów Europy i całego świata. Swoją obecność na festiwalu potwierdziły m.in. chińskie dim sumy, włoskie ravioli, rosyjskie pielmieni, gruzińskie chinkali i żydowskie kreple. Sprawdźcie listę obecności. Spacery po (nie)znanych miejscach Warszawy W długi weekend warto też zadbać o aktywność fizyczną. Szczególnie jeśli będzie sprzyjać pogoda i jeśli wybraliście powyższą pierogową opcją. W sobotę można odkryć Stare Powązki. Początek spaceru z przewodnikiem o godz. 13:30 w sobotę, 9 listopada. Jego uczestnicy dowiedzą się m.in. gdzie spoczął pierwszy meteorolog Warszawy, kogo nazywa się polską Marilyn Monroe i dlaczego na jednym z grobów stoi "Plastuś". Także w sobotę przewodnik zabierze wszystkich chętnych na wspólny spacer po zakamarkach Starówki. Początek o godz. 20. Na wszystkich chętnych czekają anegdoty, legendy i garść ciekawych, a nawet przerażających historii, bo chyba taką będzie historia gilotyny. Jeśli pogoda nie dopisze i ktoś nie lubi spacerować np. w deszczu może odwiedzić motylarnię. Pierwsze takie miejsce w Warszawie czeka na was w Galerii Północnej. Na pierwszym piętrze możecie zobaczyć kilkadziesiąt egzotycznych motyli, które zaskoczą Was zarówno swoimi barwami, jak i niespotykanym rozmiarem – rozpiętość skrzydeł niektórych motyli osiąga 20 cm. Wśród kolorowych owadów są gatunki m.in. z Ameryki Południowej, Azji i Afryki. Animalove, czyli coś nie tylko dla ludzi Warszawskie Centrum Praskie Koneser zaprasza na drugą edycję Animalove. To targi dla miłośników zwierząt oraz samych zwierzaków. Będzie można na nich kupić akcesoria dla swoich pupili, karmy, smycze, kojce i zabawki. Organizatorzy podkreślają, że misją Animalove jest również pomaganie bezdomnym zwierzętom i promowanie ich adopcji i sterylizacji. Organizatorzy imprezy zaprosili do współpracy organizacje pomocowe, które opowiedzą o swoich działaniach i potrzebach, a także profesjonalistów, którzy podzielą się swoją wiedzą o żywieniu i zachowaniu naszych czworonożnych przyjaciół. Morsy wracają do Warszawy W długi listopadowy weekend wracają do Warszawy morsy. Temperatura powinna sprzyjać pierwszym mroźnym kąpielom. Fani tej formy aktywności spotkają się już w najbliższą niedzielę na praskiej plaży ZOO. Będzie to trzeci sezon szkółki morsowej "Cztery Pory Wisły". Doświadczone już morsy zapraszają wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji skosztować zimnych kąpieli. To jednak nie wszystko. Przed kąpielą wszyscy chętni będą mogli pospacerować z biodegradowalnymi workami na śmieci, czyli wziąć udział we wspólnym sprzątaniu brzegu rzeki. Zbiórka o godz. 9.00 na plaży ZOO. Festiwal Moniuszko Rok 2019 to rok Stanisława Moniuszki. Nie ma więc chyba lepszej okazji, by zapoznać się twórczością polskiego kompozytora oper, pieśni, operetek, baletów, utworów instrumentalnych i sakralnych. Można to zrobić podczas festiwalu "Moniuszko w kościołach Warszawy". Do prezentacji twórczości sakralnej Moniuszki zostały zaproszone najlepsze zespoły z całej Polski, którym będą towarzyszyć wybitni soliści. A koncerty odbędą się w Kościele oo. Franciszkanów, kościele św. Anny i kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy. Trwa także "Festiwal Moniuszko na Trakcie Królewskim". 11 listopada darmowe zwiedzanie Sejmu W dzień Święta Niepodległości Sejm zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzenia swojej siedziby. Ta coroczna już tradycja tym razem będzie wyjątkowa. Kolejnego dnia, 12 listopada, odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. CIS informuje także, że specjalnie wyznaczona trasa pozwoli zwiedzającym dokładnie poznać ten jeden z najważniejszych gmachów w Polsce. Będzie można zobaczyć m.in. Hall Główny, Salę Kolumnową, galerię Sali Posiedzeń Sejmu i Korytarz Marszałkowski oraz zajrzeć do wnętrza gabinetu Marszałka Sejmu. W Sali Kolumnowej będą się odbywały warsztaty plastyczne o tematyce patriotycznej, podczas których będzie można nauczyć się m.in. wykonywania kokard narodowych. Przygotowanych zostanie też wiele innych atrakcji dla dzieci. Na trasie zwiedzania będzie też stoisko z publikacjami Wydawnictwa Sejmowego. Gmach Sejmu będzie otwarty dla zwiedzających w godz. 10.00 - 16.00. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich Listopad to miesiąc kiedy tradycyjnie już za darmo można zwiedzać rezydencje polskich królów. W tym roku akcja jest organizowana już po raz ósmy. Chętni mogą wybrać się do Zamku Królewskiego, Muzeum w Łazienkach Królewskich, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Tam też, w ramach inicjatywy "Darmowy listopad", odbywać się będą warsztaty, spacery tematyczne i pokazy. 10 i 11 listopada to także dni, kiedy wspólnie z innymi mieszkańcami Warszawy oraz wszystkimi, którzy tu przyjadą będzie można świętować odzyskanie niepodległości przez Polskę. Piknik historyczny, Capstrzyk, Marsz Niepodległości czy Bieg Niepodległości - to tylko kilka wydarzeń, których pisaliśmy wcześniej. Źródło: IAR, NaszeMiasto Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WawaLove 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne