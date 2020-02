12 tysięcy mandatów wystawionych po e-kontroli. Warszawski ZDM podsumował styczeń

100 tysięcy samochodów w ciągu niecałych 4 tygodni - tak wygląda podsumowanie pierwszego miesiąca e-kontroli w Warszawie. Dwa elektryczne samochody sprawdzają kierowców w stolicy od 7 stycznia br.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie podsumował wydajność nowego systemu kontroli. Za raportu stołecznych drogowców wynika, że system jest wydajny - od 7 do 31 stycznia skontrolowano 100 tys. pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Przypomnijmy, że e-kontrole polegają na dwukrotnym zeskanowaniu numeru rejestracyjnego danego pojazdu . W bazie danych sprawdzane jest to, czy zapłacono za parkowanie właśnie tego konkretnego samochodu.

ZDM jeszcze przed wdrożeniem systemu zapewniał, że wszystkie niesparowane zdjęcia będą automatycznie usuwane. Kamery nie przetwarzają też danych osobowych. Wezwania do zapłaty są wysyłane jedynie do tych kierowców, którzy rzeczywiście nie zapłacili za postój, a nie do tych, którzy np. nie włożyli biletu za szybę lub nie umieścili tam informacji o opłacie mobilnej.