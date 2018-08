16-latek wyłudził metodą "na policjanta" 700 tys. zł. Zamiast uciec, wrócił po więcej

Niepełnoletni oszust wyłudził od 78-latka 700 tys. złotych. Do tego celu użył sposobu "na policjanta". Prawdziwi funkcjonariusze zatrzymali go, gdy wrócił do mieszkania mężczyzny po kolejne 900 tysięcy. Chłopiec trafił do izby dziecka.

W akcji zatrzymania nieletniego brali udział stołeczni funkcjonariusze z Bemowa i Woli (WP.PL)

Stołeczni policjanci z Woli i Bemowa udaremnili oszustwo na gigantyczną skalę. Przestępcą okazał się... 16-latek. W jego ręce wpadło wcześniej aż 700 tys. złotych. Dokonał tego podając się za policjanta i wybierając na swoją ofiarę 78-letniego mężczyznę. Przez telefon przekonał go, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i poprosił o pomoc. Chodziło oczywiście o przekazanie gotówki.

- Jak wyjaśniał swojemu rozmówcy, dzięki temu policjanci będą mogli zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących starsze osoby - mówi podkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Wola. Odbiór pieniędzy miał nastąpić mieszkaniu 78-latka. Nieświadomy sytuacji mężczyzna przekazał w ten sposób 700 tysięcy złotych w dwóch transzach. Wszystko wykonał tak, jak polecono mu w telefonicznej instrukcji.

23 sierpnia policjantów zaalarmował sam poszkodowany. Nabrał podejrzeń po kolejnym telefonie chłopaka. Tym razem zażądał jeszcze większej kwoty - mężczyzna miał przygotować aż 900 tys. zł. Wytypowano osoby, które mogły mieć związek z ta sprawą. Zgromadzonym materiał zaprowadził funkcjonariuszy do nastolatka.

Chłopaka zgubiła chciwość - wrócił do mieszkania starszego mężczyzny, by odebrać umówioną wcześniej sumę pieniędzy. Policjanci zaplanowali zasadzkę, dzięki której udało się zatrzymać 16-latka na gorącym uczynku.

- Zebrany materiał w tej sprawie przekazano do sądu rodzinnego i nieletnich. 16-latkowi został określony czyn karalny dotyczący oszustwa. Nieletni został umieszczony w schronisku - informuje Sulowska. Dodaje też, że zatrzymany przebywał tam do kwietnia tego roku, gdzie trafił w związku z podejrzeniem o podobne przestępstwo.

Policja wciąż próbuje ustalić, co stało się z przekazanymi wcześniej oszustowi pieniędzmi

