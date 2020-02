170 posypywarek na ulicach Warszawy. "Działania obejmą 1500 kilometrów ulic"

Poranne przymrozki przyczyniły się do wyjazdu posypywarek na ulice Warszawy. Wszystko to, by zapewnić bezpieczeństwo kierowcom autobusów oraz samochodów. Jak informują służby, działania obejmą 1500 kilometrów stołecznych ulic.

Na warszawskie ulice wyjechały posypywarki. Wszystko przez przymrozki. (UM Warszawa, Fot: ZOM Warszawa)

Działania pracowników Zarządu Oczyszczania Miasta zaczęły się chwilę po godzinie 4 w czwartek.

Warszawa. Posypywarki w akcji

Jak informuje dyspozytor ZOM, na ulice Warszawy wyjechało 170 posypywarek. Wszystko to, by zapewnić kierowcom bezpieczną jazdę. "Zabezpieczają jezdnie przed śliskością zimową. Działania służb oczyszczania miasta obejmują 1500 kilometrów stołecznych ulic – czyli te, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej" - czytamy w komunikacie.

Oczywiście, nie są to wszystkie kanały komunikacyjne w Warszawie. Jak czytamy w komunikacie, resztę dróg oczyszcza się m. in. na zlecenie urzędów dzielnicy.

Warszawa. Całodobowy monitoring

Jak informuje Zarząd Oczyszczania Miasta, sprawdzanie stanu technicznego nawierzchni warszawskich ulic to nie jedyne zajęcie służb. "Sprawdzane są także aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody. W zależności od potrzeb przeprowadzone zostaną kolejne działania mające na celu zabezpieczenie jezdni przed śliskością" - czytamy.

Mimo braku zimy, służby działają. Już na początku grudnia informowaliśmy o przygotowaniach do sezonu zimowego 2019/2020, który umownie zakończy się 14 kwietnia. Wszystko to oczywiście zależne będzie od pogody i warunków panujących na drogach.

Warszawa przeznaczy na odśnieżanie i porządkowanie miasta w sezonie zimowym 2019/20 ok. 100 mln zł.