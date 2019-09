2 września. Utrudnienia komunikacyjne – wizyta Mike'a Penca i nowy rozkład komunikacji po wakacjach

W poniedziałek mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na duże utrudnienia komunikacyjne. Początek roku szkolnego, nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej oraz drugi dzień wizyty ok. 40 delegacji w związku rocznicą wybuchu II wojny światowej to główne przyczyny utrudnień.



Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że utrudnienia mogę potrwać w poniedziałek od godz. 8:00 do 20:00. Największych zmian powinni spodziewać się kierowcy i pasażerowie w rejonie Śródmieścia i Ochoty.

Niemal przez cały dzień trzeba liczyć się z wyłączeniami ulicy Żwirki i Wigury, czyli głównej trasy dojazdowej do lotniska Chopina. Ma to związek w wyjazdem przedstawicieli gości, zaproszonych na uroczystość 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.