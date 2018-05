20-latka romansowała z sędzią przez internet. Została skazana

Twórcy programu "Alarm" (TVP1) przygotowują materiał o sędzi Piotrze Gąciarku z Sądu Okręgowego w Warszawie. Dziennikarze ustalili, że miał doprowadzić do skazania byłej partnerki. On sam twierdzi, że padł ofiarą oszustwa.

"Ona - młoda dziewczyna. On - znany warszawski sędzia. Internetowy romans i kilka prezentów. A później coś pękło, bywa... Finał? Ona - z wyrokiem za wyłudzenie upominków. On - w pierwszym szeregu walki o #WolneSądy. Niesamowita historia. Niebawem w »Alarmie« w TVP1” – zapowiada na Twitterze Przemysław Wenerski, szef redakcji programu.

Chodzi o 20-letnią Polę, która poznała Piotra Gąciarka w internecie. Po kilku miesiącach romansu sędzia chciał zakończyć relację i wniósł przeciwko niej pozew do sądu. Zarzucił dziewczynie wyłudzanie upominków wartych nawet 17 tys. zł. Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów skazał kobietę na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Dziennikarze TVP dotarli do Poli. – [Wyłudzenie] to dla mnie wielkie słowo. Nie rozumiem, jak można coś wyłudzić w tak dziwny sposób. Wszystko co otrzymałam, otrzymałam z jego dobrej woli – twierdzi 20-latka i dodaje: - Wiedziałam, że jestem na przegranej pozycji, nawet gdybym miała obrońcę. Bo ktoś z takim stanowiskiem, z takimi kontaktami, jest nie do pobicia.