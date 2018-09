20-letni warszawiak pędził 250 km/h. Policjantom tłumaczył, że lubi... szybką jazdę

Właściciel osobowej hondy jechał prawie 250 km/h po autostradzie A2. Na wysokości Mińska Mazowieckiego minął nieoznakowany radiowóz policji, która ruszyła za nim w pościg. Po zatrzymaniu okazało się, że pirat drogowy ma zaledwie 20 lat.

Zamiłowanie do prędkości zgubiło kierowcę hondy, który gnał autostradą w okolicach Mińska Mazowieckiego. Policjanci jadący tą samą trasą w samochodzie wyposażonym w wideorejestrator złapali go na gorącym uczynku. Nim do tego doszło, musieli się dość mocno rozpędzić. W pewnym momencie prędkościomierz na urządzeniu funkcjonariuszy wskazał 248 km/h.