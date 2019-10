3 lata więzienia za edukację seksualną? Autor projektu odpowiada Anji Rubik

Czy edukacja seksualna będzie karana więzieniem? Tak zakłada projekt ustawy zmieniającej Kodeks karny. Przed inicjatywą ostrzega znana modelka Anja Rubik, która jest ogromną zwolenniczką edukacji seksualnej. - Nie zgadzam się z jej słowami, bo wynika z nich, że mają oni wobec dzieci bardzo złe zamiary, chcą je deprawować – mówi Wirtualnej Polsce dr Olgierd Pankiewicz, jeden z autorów projektu.

Według obywatelskiego projektu zmian w Kodeksie karnym, który został złożony w Sejmie, osobom, które w związku z pracą "propagują" lub "pochwalają" zachowania seksualne wśród osób poniżej 18 roku życia, będzie groziło do trzech lat więzienia. W praktyce może to oznaczać, że nie będzie żadnej edukacji seksualnej.

I dodaje, że projekt "przewiduje karalność propagowania i pochwalania, czyli zachęcania małoletnich do seksu". - Przedwczesna inicjacja seksualna ma, jak wiadomo, negatywne konsekwencje społeczne: spłaszczenie życia seksualnego, ciąże u nastolatków, przestępstwa na tle seksualnym, dramat aborcji, rozbite rodziny, dzieci pozbawione prawa do wzrastania w kochającej się rodzinie. Moja własna i innych adwokatów praktyka w obszarze prawa rodzinnego i karnego daje z każdym rokiem więcej takich tragicznych przypadków – mówi Pankiewicz.

Za co groziłoby więzienie? - Kara groziłaby za zachęcanie do seksu, które jest gwałtem na psychice osoby małoletniej i jednocześnie rozpowszechnianiem szkodliwych społecznie wzorców – mówi Pankiewicz.

Chodzi m.in. o zajęcia z udziałem tzw. seks edukatorów. "Odpowiedzialne za 'edukację' seksualną środowiska wchodzą do kolejnych placówek oświatowych w Polsce, rozbudzając dzieci seksualnie oraz promując wśród uczniów homoseksualizm, masturbację i inne czynności seksualne" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, więzieniem karane byłyby osoby, które prowadzą edukację seksualną zgodną ze Standardami Edukacji Seksualnej, które współtworzyła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). "Za jej pomocą oswaja się dzieci z seksem już od najmłodszych lat życia i niszczy naturalne mechanizmy obronne i dziecięca niewinność. "Edukacja" seksualna oparta na tego typu wytycznych wkracza do coraz większej liczby placówek oświatowych na terenie całej Polski" czytamy w uzasadnieniu projektu.

Współautor projektu przekonuje, że karanie za edukację seksualną doprowadzi do lepszej ochrony dzieci przed pedofilią. - To, jaka edukacja seksualna jest właściwa, powinno się oceniać na podstawie wiedzy fachowej, Konstytucji i Prawa oświatowego, a nie karnego. Ale to jest już poza projektem, który dotyczy wyłącznie zmiany w art. 200b kodeksu karnego. Cel projektowanej zmiany jest inny – mówi dr Pankiewicz.