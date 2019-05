3 weekendy pełne muzyki. Przed nami festiwal "H&M loves music"

Twoje miasto ma swój niepowtarzalny rytm. To rytm Twoich kroków, kiedy pędzisz od szkoły lub powoli zmierzasz do pracy. To rytm Twojego serca, kiedy biegniesz na randkę… i twojego ciała, kiedy tańczysz na imprezie. To rytm muzyki, która zawsze Ci towarzyszy. Już w czerwcu Twój rytm będzie naszym rytmem. H&M zaprasza na kolejną odsłonę festiwalu H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO. 3 weekendy pełne muzyki, którą kochasz, tak jak my. Startujemy od 7 czerwca w Warszawie.

W tym sezonie festiwalowym proponujemy dużą rozpiętość stylów artystycznych. Będzie i dynamicznie, i refleksyjnie, męsko i kobieco. Będzie orkiestra, będzie też hiphop. Lubimy różnorodność.

Co tydzień startujemy w tym samym miejscu i o tej samej godzinie: Zajezdnia przy ulicy Redutowej 27 w Warszawie, bramy otwieramy o 18:00, natomiast dokładne godziny koncertów podajemy poniżej. Ważna informacja: nie będziecie głodni – zapewniamy strefę foodtracków z przysmakami z różnych części świata.

A teraz najważniejsze, czyli… ROZKŁAD JAZDY

7 czerwca 2019 (piątek), start 19:00

BASS ASTRA X IGO

MROZU

8 czerwca 2019 (sobota), start 19:30

JIMEK SYMPHONIXX BIS & Goście Specjalni

ROSALIE.

14 czerwca 2019 (piątek), 19:30

MIUOSH – KOBIETY

O.S.T.R. + JAN SERCE & MIĘTHA I ASFALT RECORDS SHOWCASE

15 czerwca 2019 (sobota), start 19:50

KORTEZ

BASIA WROŃSKA

21 czerwca 2019 (piątek), start 19:30

BEDOES, SOLAR

PLANBE

22 czerwca 2019 (sobota), start 20:00

BRODKA

NATALIA PRZYBYSZ

Bilety są już dostępne na Going: https://hm.goingapp.pl/. Koszt biletu na jeden dzień festiwalowy to 20 zł. Bilet jest jednocześnie kuponem na zakupy w sklepach H&M.

Kilka ważnych dodatkowych informacji:

Ze względu na charakter imprezy prosimy, żeby zwierzęta zostały poza terenem koncertów.

Na festiwal zapraszamy również najmłodszych. Dzieci powinny jednak mieć również kupiony bilet wstępu. Prosimy pamiętać również o bezpieczeństwie najmłodszych i zaopatrzyć się w słuchawki wyciszające dla dzieci.

Na terenie festiwalu nie funkcjonuje depozyt.

Partnerzy koncertów: AMS, Red Bull, Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, Konsalnet, MZA, Żarcie Na Kółkach.