36 godzinna akcja Jakiego trwa. Podsumowuje całą kampanię

W czwartek w południe, kandydat Zjednoczonej Prawicy rozpoczął akcję "36 impulsów", w której przez 36 godzin zamierza przedstawiać swoje pomysły dla Warszawy. - Jestem silnie przekonany, że Warszawa nie tylko może, ale musi budować szybciej metro - przekonywał Jaki.

- Jesteśmy już ponad 30 godzin na nogach i chcemy państwu powiedzieć, że w tym miejscu 22 i 23 impuls dla rozwoju Warszawy. To, co chcemy zmienić w naszej stolicy. Akurat tutaj, na Odolanach, III i IV linia metra - zadeklarował kandydat PiS .

- Jeżeli ktoś próbuje mi powiedzieć, że Warszawa nie może mieć więcej kilometrów metra niż stolica nawet Rumunii, Bułgarii, Czech czy Węgier, mówię, że się na to nie zgadzam. Dlatego jeżeli zostanę prezydentem Warszawy, to będę realizował ambitny projekt budowy III i IV linii metra - zadeklarował kandydat. Dodaje, że jak zostanie prezydentem Warszawy, to uchwali dwa razy więcej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.