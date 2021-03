4-latka z obrażeniami ciała. Matka ma zakaz zbliżania się

Na miejsce wezwano zespół medyczny, który w obecności ciotki dziewczynki przewiózł ją do szpitala na badania. Policjanci udali się do mieszkania matki. Tam zastali 23-latkę i jej miesięczną córkę. Niemowlak również został przebadany przez kolejny zespół medyczny i przekazany pod opiekę babci. 23-latka, jako osoba podejrzewana o znęcanie się nad córką, trafiła do policyjnej celi. W chwili zatrzymania była trzeźwa.