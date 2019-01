4 najwygodniejsze rodzaje butów dla mieszczucha

Moda na buty zmienia się bardzo szybko, jednak niektóre modele mimo upływu czasu pozostają ponadczasowe. Wysokiej jakości buty nie tylko przetrwają kilka sezonów, ale zadbają również o naszą stopę, która nie będzie narażona na otarcia, a wygodnie ułoży się w obuwiu podczas chodzenia. Jakie buty powinny znaleźć się w każdej szafie?

Sneakersy są obecnie wyjątkowo modne, a wybierając odpowiednie modele, możemy być pewni, że nawet z upływem czasu będą wciąż wpisywać się w obowiązujące trendy. Najpopularniejsze obecnie są sneakersy na grubszej podeszwie, która zapewnia maksymalną wygodę podczas chodzenia. Modele białe czy czarne świetnie dopasują się do wielu stylizacji, natomiast wersje kolorowe, pełne ozdób czy nadruków mogą stanowić wybijający się detal.

Botki wykonane z lekkiego zamszu z powodzeniem można nosić wiosną i jesienią, gdy temperatury stopniowo spadają, zimą, gdy nie ma śniegu, a nawet latem w oryginalnym połączeniu z krótkimi spodenkami. Botki z luźną, opadającą cholewką warto wybierać w jasnych kolorach, które sprawią, że sylwetka będzie wyglądała lekko.

Niskie oxfordy doskonale pasują zarówno do garniturowych spodni, jeansów, jak i sukienek. Niski obcas sprawia, że chodzie w nich jest wyjątkowo wygodne. Sięgając po modele wykonane ze skóry, możemy być dodatkowo pewni, że buty te dopasują się do naszej stopy i przez długi czas będą w stanie dobrze nam służyć. Jeżeli zachcesz odmienić ich elegancki styl, możesz wymienić oryginalne sznurówki na kolorowe lub sięgnąć po bardziej ozdobne wstążki.