5 rzeczy, o których musisz wiedzieć przed zakupem instalacji fotowoltaicznej

Co jeśli prądu z fotowoltaiki nie da się zużyć na bieżąco?

Należy wiedzieć, że system najwięcej prądu wytwarza w godzinach okołopołudniowych – czyli wtedy, kiedy zazwyczaj domowników nie ma w domu. Z kolei energię elektryczną najlepiej zużywać na bieżąco, w momencie jej wyprodukowania. Jak to rozwiązać i nie stracić nadwyżek prądu? Jest kilka możliwości. Po pierwsze, pamiętaj, że prąd, którego nie da się wykorzystać w gospodarstwie domowym, nie przepada – możesz sprzedać go do sieci elektroenergetycznej (o systemach rozliczania prosumentów przeczytasz niżej). Kolejna opcja to rozwiązania, urządzenia i instalacje, które na bieżąco będą zużywać nadwyżki energii. Możesz pomyśleć o ładowaniu auta elektrycznego w ciągu dnia albo o zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego. Trzecia opcja to magazyn energii, czyli urządzenie, w którym możesz przechować prąd, a następnie wykorzystać go w momencie zwiększonego zapotrzebowania.