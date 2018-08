1. września odbędzie się 5. Wieczorny 4F Półmaraton Praski - w sobotni wieczór dziesięć tysięcy uczestników ubranych w koszulki z grafiką nawiązującą do praskiej architektury wyruszy na płaską, szybką trasę. Partnerem tego największego stołecznego biegu, wiodącego głównymi arteriami Pragi Południe, jest firma Sante.

Warszawa o zachodzie słońca, rześki letni wieczór, obniżająca się temperatura i szybka trasa, czyli warunki idealne do biegu. Zaplanowany na godz. 20.30 start 5. Wieczornego 4F Półmaratonu Praskiego będzie usytuowany na oświetlonych błoniach PGE Narodowego, skąd biegacze ruszą na trasę sprzyjającą biciu rekordów życiowych. Gdy po 21 km 97 m wrócą na błonie PGE Narodowego czekać ich będzie sukces osiągnięcia mety, smak zwycięstwa, pamiątkowy medal, a dalej zasłużony odpoczynek i regeneracja. Szczególnie po ukończeniu półmaratonu jest ona ważna, dlatego na mecie półmaratończycy otrzymają doskonały dla biegaczy proteinowy baton GO ON. Zawiera on niemal 25% koncentratu białka serwatkowego WPC 80 o wysokiej wartości biologicznej i świetnej przyswajalności. Natychmiastowy zastrzyk energii zapewni syrop glukozowy (nie: fruktozowy), a dodatkowo baton dostarczy inuliny – naturalnego prebiotyku, który sprzyja zachowaniu optymalnej flory bakteryjnej jelit.