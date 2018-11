500 + dla malucha. Wystarczy urodzić się w Warszawie

Stołeczny ratusz rozpoczął pilotażowy program wsparcia dla rodzin. Już pierwsze testowe wyprawki rozdane, a od kwietnia każdy nowonarodzony warszawiak otrzyma prezent. Rodzice dzięki nowemu programowi zaoszczędzą około 550 złotych.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy zaznacza, że wprowadza rozwiązania, które czynią Warszawę miastem dobrym do życia, do założenia rodziny. - To kolejne ułatwienie. Budujemy nowe żłobki, przedszkola, szkoły. Już kolejny rok rodzice korzystają z warszawskiego bonu żłobkowego, nie płacą za pobyt dzieci w przedszkolu, a uczniowie mają bezpłatną komunikację miejską - tłumaczy prezydent.