6 wymówek, które nie pozwalają ci odkładać pieniędzy

Narzekasz, że pieniądze uciekają ci przez palce i nie możesz oszczędzić nawet na wakacje? Być może przez cały czas szukasz kolejnych wymówek, aby nie odkładać, a tak naprawdę wystarczy odrobina determinacji. Sprawdź, które z tych zdań powtarzasz najczęściej.

Z tekstu dowiesz się:

czy przy małych zarobkach da się oszczędzić,

dlaczego nie warto odkładać decyzji o oszczędzaniu,

jak prowadzić budżet domowy.

Za mało zarabiam

Wynagrodzenie za pracę to zawsze pojęcie względne i zależy głównie od punktu widzenia danej osoby. Dla jednego małe zarobki to 2 000 zł, ponieważ mieszka w dużym mieście, gdzie sam wynajem jest drogi. Dla innej osoby z kolei 10 000 zł to niewielka pensja, bo żyje na wysokim poziomie.

Uświadom sobie, w której grupie ty się znajdujesz i czy naprawdę twoje zarobki są problemem. Jeśli chcesz na to spojrzeć z innej perspektywy, śledź raporty płac i sprawdź, na jakie wynagrodzenie możesz liczyć w swoim fachu.

Jeśli zarabiasz mniej niż średnia osób z twoim doświadczeniem, zastanów się, jak wynegocjować lepsze warunki. Być może jednak twoje narzekanie jest nieuzasadnione i tak naprawdę możesz pozwolić sobie na oszczędności, jednak masz zbyt wysokie wymagania co do swojej pensji.

Jest jeszcze inne rozwiązanie, czyli zwiększenie swoich zarobków. Prośba o podwyżkę u swojego dotychczasowego pracodawcy to jeden z pomysłów. Innym jest zmiana pracy i aplikowanie od razu o wyższe wynagrodzenie.

Inwestycje wymagają kapitału, a ja go nie mam

Być może zdecydowałeś, że jedynym wyjściem, aby w dłuższej perspektywie zarabiać więcej, jest założenie firmy i samodzielna walka o wysokość twoich zarobków. Do takich inwestycji niezbędna będzie wiedza o oszczędzaniu i dysponowaniu budżetem, zwłaszcza że na początku czeka cię dużo wyzwań.

Nie zniechęcaj się jednak. To prawda, start własnej działalności gospodarczej wiąże się na samym początku z wydatkami, ale nie musisz przeznaczać na to wszystkich swoich środków.

Oto kilka sposobów na zdobycie dodatkowej gotówki:

Pomoc bliskich osób – wsparcie finansowe od zaufanych ludzi to często wykorzystywana praktyka początkujących przedsiębiorców. Należy w tym przypadku mieć pewność, że nie zepsuje to między wami relacji.

Pożyczki online – jeśli twój biznes nie potrzebuje dużego wsparcia finansowego od początku, możesz pozwolić sobie na pożyczkę przez internet, którą weźmiesz łatwo z każdego miejsca, a potem szybko spłacisz.

Kredyt – doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy działalność rozpoczynają z rozmachem. W niektórych branżach pożyczka przez internet nie wystarczy na rozpoczęcie biznesu. Pamiętaj jednak o tym, aby mierzyć siły na zamiary.

Kredyt – doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy działalność rozpoczynają z rozmachem. W niektórych branżach pożyczka przez internet nie wystarczy na rozpoczęcie biznesu. Pamiętaj jednak o tym, aby mierzyć siły na zamiary.

Dotacja – jest wiele możliwości, aby dostać dotację, np. z urzędu pracy czy UE. Warto być na bieżąco i sprawdzać, jak wyglądają procedury, ponieważ w niektórych przypadkach można otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych.

Za tydzień, za miesiąc, nigdy

Odkładanie startu oszczędzania to jeden z najczęściej popełnianych błędów. Na początku mówisz sobie, że stanie się to jutro, potem – jednak za miesiąc, a w ostateczności wcale. Kiedy już pojawi się u ciebie sama myśl o zbieraniu środków na czarną godzinę, zabierz się za to jak najszybciej.

W oszczędzaniu nie chodzi o to, aby od razu były to spektakularne kwoty, ale wręcz przeciwnie. Zacznij np. od wrzucania do skarbonki reszty z zakupów, a zobaczysz, że już po kilku tygodniach będą tego efekty. Wyrobisz w sobie pewien nawyk. Może nawet spodoba ci się posiadanie kontroli nad swoimi finansami i opracujesz własną metodę na oszczędzanie.

Po co oszczędzać? Jutra może nie być

Prawdą jest, że trudno przewidzieć, co stanie się kolejnego dnia, a co dopiero w dłuższej perspektywie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie swoje pieniądze trzeba wydawać na prawo i lewo.

Zgromadzone środki któregoś dnia mogą się przydać w przypadku utraty pracy, kłopotów zdrowotnych czy innych problemów, jakie można rozwiązać za pomocą pieniędzy.

Czy trzeba zatem odkładać każdy grosz i nie pozwalać sobie nawet na odrobinę przyjemności w życiu? Żadna skrajność nie jest dobra, dlatego warto znaleźć pewien balans i mądrze oszczędzać, ale czasem pozwolić sobie na małe szaleństwa.

Mam za dużo wydatków

Zaciągnięta pożyczka online, wysokie opłaty za wynajem czy utrzymanie samochodu to najczęstsze wymówki. Warto w takim momencie zweryfikować, które wydatki są najważniejsze. Z pewnością na pierwszym miejscu powinno być regularne spłacanie długów oraz wydatki mieszkaniowe.

Następnie zweryfikuj, czy są takie wydatki, które możesz zminimalizować, ale jednocześnie nie odczuć tego bardzo boleśnie. Jeśli np. masz droższy samochód, a jego utrzymanie nadwyręża cały budżet, zastanów się, czy nowe auto było ci naprawdę potrzebne. Podobnych przykładów w twoim życiu może być więcej, a sztuka polega na tym, aby je znaleźć.

Nie mam czasu na budżet domowy

Oszczędzanie i skrupulatne prowadzenie budżetu domowego wymaga poświęcenia czasu, jednak nie oznacza to, że musisz rzucić etat i zajmować się tylko tym. Tak naprawdę jedynie na początku będzie wymagać od ciebie większego nakładu pracy, ponieważ musisz ustalić dokładnie, jakie są twoje miesięczne wydatki (stałe i dodatkowe) i ile możesz odłożyć.

Kiedy już rozeznasz się w swojej sytuacji finansowej, wystarczy tylko przestrzegać założonego budżetu. Dobrą metodą, jaka ułatwia codzienne dysponowanie pieniędzmi, jest dzienny limit. Kiedy założysz sobie, że będzie to np. 100 zł, a w jakiś dzień przekroczysz ten próg, pamiętaj o tym, aby ponownie podzielić pulę na dni, jakie zostały ci do kolejnej wypłaty.

Dysponowanie budżetem domowym ułatwiają również wszelkiego rodzaju aplikacje mobilne, które na podstawie danych, jakie tam wpiszesz, będą wyliczać, na co wydajesz najwięcej. Za każdym razem, kiedy np. pójdziesz do restauracji lub do kina, możesz za pomocą kilku kliknięć zapisać to w aplikacji.

Dzięki temu nie musisz już kolekcjonować paragonów, które łatwo zgubić. Wszystkie najważniejsze wyliczenia i dane masz zawsze przy sobie w smartfonie, a oszczędzanie przestanie być czasochłonnym zadaniem, na jakie musisz poświęcać swoje wolne chwile.