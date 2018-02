90-latek nie ma siły zajmować się psem. Poprosił o pomoc, internauci nie zawiedli

Starszy mężczyzna mieszka przy ul. Grzybowskiej w Warszawie razem z chorą żoną. Nie ma już siły wyprowadzać swojego psa na spacer, ale nie potrafi oddać go do schroniska. Poprosił o pomoc. Reakcja internautów była natychmiastowa.

W pomoc 90-latkowi zaangażowała się Fundacja Zwierzęca Polana. Działacze fundacji udostępnili na swoim facebookowyn profilu apel starszego pana. "Pan nie chce oddać psa, kocha go ponad życie i uważa, że bez psa umrze. Więc szukamy chętnych ludzi do pomocy! Do spacerów z psem" - czytamy w poście.

Na reakcję mieszkańców stolicy nie trzeba było długo czekać. "Mieszkam blisko, mogę pomóc. Najchętniej wieczorami w ciągu tygodnia. Koło 18" - napisała pani Agata. "Ja co drugi tydzień (zazwyczaj, bo czasem trochę inaczej) pracuję do 18:00 przy Placu Zawiszy , w zasadzie to są 2-3 przystanki od mojej pracy (tylko nie wiem, pod jakim numerem ci Państwo mieszkają). To mógłbym, jeśli nie codziennie, to przynajmniej raz na jakiś czas wyjść z pieskiem" - proponuje pan Wojciech. „Widziałam, że macie chętnych, ale jakby co, to ja też się wpisuję na listę. Wprawdzie jestem z drugiej strony Wisły, ale pracuję w Centrum, mogę ogarniać jakiś spacer w ciągu dnia" - dodała Maja.