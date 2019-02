Aania Maleady o krytycznej sytuacji Stana Borysa: To prawdopodobnie wina smogu

Kilka dni temu Stan Borys trafił w ciężkim stanie do szpitala, gdzie walczył o życie. W rozmowie z Wirtualną Polską Aania Maleady, partnerka muzyka, prosi o modlitwę i przesyłanie dobrej energii. - To mogło skończyć się tragicznie - usłyszeliśmy.

- Jesteśmy dobrej myśli. Najgorsze chyba już minęło. Lekarze także uspokajają. Stan jest świadomy. Miał nieustępujące zawroty i bóle głowy. Bardzo na to narzekał. I cały czas mówił, że to wina smogu, a tego w Warszawie nie brakuje. Nawet lekarze powiedzieli mi, że jest coraz więcej przypadków zawałów przez smog. Brak świeżego powietrza zatrważa. Zanieczyszczenie powietrza jest ogromne i niesie za sobą tragiczne skutki.

Kiedy Maleady dowiedziała się, co się wydarzyło, była w Nowym Jorku. Nie zwlekała i od razu wsiadła w samolot do Warszawy.

- Stan miał zaplanowanych 13 koncertów, które natychmiast musiałam odwołać. Występy zaplanowane były dla publiczności w USA i Kanadzie. Dosłownie dzień przed jego wylotem zabrała go karetka. Na szczęście nie wsiadł do samolotu, bo to mogłoby skończyć się tragicznie - mówi nam partnerka Stana Borysa.

- Muszę się trzymać, jestem dobrej myśli wspieram Stana, jak tylko potrafię. Jadę właśnie do niego do szpitala. Teraz czeka nas okres hospitalizacji. Obawiam się, że trochę to potrwa, zanim wróci do siebie. Proszę wszystkich o modlitwę i przesyłanie dobrej energii. Trzymajcie za nas kciuki - kończy Aania Maleady.