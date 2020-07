Adam Struzik: Pomysł podziału Mazowsza jest motywowany politycznie

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w czwartek, że na jesieni mogą nas czekać kolejne wybory, gdyż z nieoficjalnych ustaleń dziennika wynika, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo śpieszy się z zapowiadanym już wcześniej wyodrębnieniem stolicy i jej przyległości z województwa mazowieckiego. Nowe województwo objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty, czyli tzw. obwarzanek. Według gazety, projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w lipcu – podał Polsat News.

Jak mówił Adam Struzik podczas briefingu w mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, pomysł taki "prowadzi do rozbioru najlepiej rozwijającego się regionu w tej części Europy w ostatnim czasie". Jego zdaniem, "nie ma żadnych przesłanek, ani ekonomicznych, ani merytorycznych, ani społecznych, by dokonywać rozbioru woj. mazowieckiego. My się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawiamy".