Adwokat znęcał się nad chorą żoną kopiąc ją po głowie. Ruszył proces

W stołecznym Sądzie Rejonowym rozpoczął się proces adwokata Krzysztofa S. Ciąży na nim oskarżenie o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad małżonką. Ze względu na intymne zeznania zarówno oskarżonego, jak i ofiary, sędzia podjęła decyzję o nieujawnianiu przebiegu sprawy.

To pokrzywdzona nalegała, aby proces był prowadzony z wyłączeniem jawności. Z informacji uzyskanych przez "Dziennik" udało się ustalić, że chodzi o głośną sprawę z marca tego roku, gdy doszło do aresztowania adwokata podejrzanego o bicie i poniżanie żony. Mężczyzna wcześniej działał w fundacji pomagającej ofiarom przemocy domowej. Przyznał się do agresywnej postawy wobec żony, ale zaprzecza doniesieniom o znęcaniu. Grozi mu do pięciu lat więzienia.