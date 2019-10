Afera z martwymi kozami. Abdullah K. dostawał od miasta 12 tys. zł. Usłyszał zarzuty

Kozy na wyspie na Wiśle miały być częścią stołecznego projektu. W niedzielę służby weterynaryjne znalazły 12 martwych zwierząt. Te, które jeszcze żyją, zostały w nocy ewakuowane. Ich właścicielem jest Rustam K. Dostawał od miasta 12 tys. miesięcznie.

Kozy mieszkające nad Wisłą w okolicach mostu Gdańskiego to część ekologicznego projektu warszawskiego ratusza . Zadaniem zwierząt było wyjadanie roślinności, aby wyspa nadawała się do gniazdowania nadwiślańskich ptaków. Na początku kóz było 60. W niedzielę na wyspie odkryto 12 szkieletów kóz przysypanych ziemią i 30 żywych wygłodzonych zwierząt

Kozami miał się opiekować bezdomny, ale właścicielem stada jest pasterz z Józefowa. To Rustam K. z Dagestanu. Jego imię religijne to Abdullah. Do Polski trafił ponad 10 lat temu i rozkręcił biznes pod Warszawą. Prowadzi gospodarstwo ze zdrową żywnością. Jak opowiadał w zeszłym roku w "Gazecie Wyborczej", ma 11 dzieci i 3 żony.

Teraz odnosi się do tragedii zwierząt na warszawskiej wyspie. - To jakaś tragedia. Od trzech lat prowadziłem wypas kóz w tamtym miejscu na podstawie umowy z miastem. Dostawałem za to 12 tysięcy miesięcznie. Od początku w wypasie pomagał mi Bolesław, bezdomny któremu pomogłem wyjść z nałogu alkoholowego. Po dwóch latach zaufałem mu na tyle, że w tym sezonie zostawiłem go na wyspie samego. I to prawdopodobnie był błąd z mojej strony – opowiada "Super Expressowi".