"Agitacja" TVP na rzecz Patryka Jakiego. PO zapowiada wniosek do PKW

W poniedziałek do PKW wpłynie wniosek polityków PO ws. promowania Patryka Jakiego w mediach publicznych. To reakcja na ostatni raport, który wskazuje na to, że kandydat prawicy na fotel prezydenta Warszawy jest bardziej eksponowany w TVP Info niż Rafał Trzaskowski.

Wniosek PO ws. Jakiego (PAP)

Politycy PO - Michał Szczerba i Cezary Tomczyk - podpisali wniosek, który na poczatku przyszłego tygodnia ma zostać złożony w PKW na biurko szefa Komisji Wojciecha Hermelińskiego. Posłowie chcą zbadać sprawę promowania jednego z kandydatów na prezydenta Warszawy przez media publiczne.

- Jak wynika z raportu serwisu Polityka w Sieci, w ciągu ostatnich 30 dni wzmianek o Patryku Jakim w telewizji TVP Info i jej mediach społecznościach było tyle, że wartość ekspozycji reklamowej jest szacowana na ponad 605 tys. dol. (2,5 mln zł). W tym samym czasie ten wskaźnik dla kandydata PO Rafała Trzaskowskiego wyniósł 81 tys. dol. i był prawie osiem razy niższy - tłumaczył Michał Szczerba na konferencji prasowej.

Jego zdaniem prowadzone są "nielegalne działania promocyjne i agitacyjne" na rzecz kandydata prawicy na fotel prezydenta Warszawy. - W telewizji publicznej finansowanej z pieniędzy podatników, która co do zasady powinna być obiektywna i apolityczna, nieporównywalnie więcej miejsca poświęca się kandydatowi partii rządzącej niż jego kontrkandydatom – dodał polityk.

Z kolei warszawski radny Cezary Wąsik (PiS) stwierdził, że Platforma Obywatelska za pomocą wniosku do PKW stara się "przykryć wpadki, które zdarzyły się ostatnio Rafałowi Trzaskowskiemu". - Zamiast zajmować się sprawami mieszkańców, zajmuje się absurdalnymi kwestiami – cytuje Wąsika "Gazeta Wybrocza", powołując się na PAP.

