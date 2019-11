Akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Włochach. Na miejscu są pirotechnicy

Od rana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi akcję przy ul. Paganiniego na warszawskich Włochach. Miejsce zabezpieczają strażacy oraz ratownicy medyczni. Jak podają nieoficjalnie lokalne media, akcja służb ma związek ze sprawą Brunona Kwietnia.

Rzecznik ABW - Stanisław Żaryn - w rozmowie ze stołeczną "Wyborczą" stwierdził, że nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. Co innego twierdzi portal warszawawpigulce.pl. Według nieoficjalnych informacji służby weszły do jednego z mieszkań przy ul. Paganiniego w związku ze sprawą Brunona Kwietnia.