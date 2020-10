Akcja CBA w WIHE. Dyrektor przywłaszczał testy na COVID-19

Koronawirus. Akcja CBA. Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii zatrzymany

"Jak ustalono, w okresie od marca do czerwca 2020 roku dyrektor przekroczył uprawnienia przywłaszczając mienie należące do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w postaci sprzętu ochronnego, płynów dezynfekujących oraz testów na COVID-19. Wszystko wskazuje na to, że przedmioty te przekazał następnie osobom nieuprawnionym, działając tym samym na szkodę interesu publicznego" – podaje we wtorkowym komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne.