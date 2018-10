Akcja służb pod Warszawą. Groźny gangster "Snajper" zatrzymany

Zasadzka na warszawskiej Pradze i brawurowa ucieczka motocyklem zakończona strzałami w Solcu - tak wyglądało zatrzymanie poszukiwanego Artura A. "Snajpera". Śledczy uważają, że kierował gangiem narkotykowym, a na swoim koncie ma m.in. postrzelenie.

Ujęcie "Snajpera" to efekt rozbicia kilka miesięcy temu grupy, która w powiecie piaseczyńskim (przede wszystkim w Górze Kalwarii i jej okolicach) rozprowadzała narkotyki. W swoich działaniach przestępcy nie unikali wymuszeń i byli brutalni. W pierwszej części operacji wpadli wszyscy członkowie gangu, ale nie jej szef.

Od tego czasu 37-letni Artur A. ukrywał się i prawdopodobnie zmieniał miejsca pobytu. Kiedy śledczym udało się namierzyć go na terenie Pragi Południe, do akcji wkroczyli stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową.