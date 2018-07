Akcja "Spełnijmy Marzenie Powstańca". Jest nas coraz więcej

Chcemy spełnić marzenie Powstańca Stanisława Jana Majewskiego, który wyznał nam, że chciałby, aby ludzie byli z nim w tym ważny dla niego dniu. Zainteresowanych wydarzeniem jest już ponad 2500 osób.

Na czym polega akcja "Spełnijmy Marzenie Powstańca":

Link do wydarzenia TUTAJ . Zachęcamy również do udostępniania filmu o panu Stanisławie Majewskim, dzięki temu większa liczba osób dowie się o naszej akcji. Link TUTAJ .

Do 1 sierpnia zostało zaledwie 5 dni. Dlatego zachęcamy do udostępnia wydarzenia oraz informowania o akcji znajomych przyjaciół i rodzinę, aby było nas jak najwięcej w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego razem z panem Stanisławem.

- Pani Magdo, co pani narobiła. Koledzy z Powstania do mnie dzwonią, że wszędzie są nagrania ze mną. Wszyscy oglądają. Są wzruszeni, że ludzie chcą przyjść pod nasz pomnik. Jak ja Was wszystkich muszę wyściskać, że to robicie - powiedział Powstaniec.