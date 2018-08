Akcja Trzaskowskiego "Otwarte drzwi dla Warszawy". Będzie odwiedzał wyborców w mieszkaniach

Rafał Trzaskowski zapowiedział kolejne akcje: "Otwarte drzwi dla Warszawy" i "Stolica lepszej komunikacji". - Będziemy w mieszkaniach rozmawiać z warszawiakami, tzw. door to door - zapowiedział polityk.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy podczas konferencji opowiedział o swoich projektach. - Żeby przygotować się do zarządzania Warszawą, trzeba się przygotowywać w bardzo zróżnicowany sposób, i właśnie to w tym tygodniu będziemy robili. - Przede wszystkim trzeba rozmawiać z warszawiakami, w bardzo różnych miejscach, w bardzo różny sposób. Takie aktywności w tym tygodniu zapowiadamy - zadeklarował Trzaskowski.

„Otwarte drzwi dla Warszawy”

- Jutro zaczynamy akcję, w której będziemy w mieszkaniach rozmawiać z warszawiakami, tzw. door to door. Zaczynamy na Ursynowie. W kolejnych tygodniach coraz więcej będzie tych spotkań, w tym kandydaci na radnych Platformy i Nowoczesnej. A ja w miarę czasu będę się w te działania w ramach projektu „Otwarte drzwi dla Warszawy” włączał - tłumaczył poseł.

Stolica lepszej komunikacji

- W tym tygodniu opowiemy dokładnie o stolicy lepszej komunikacji. Nie chodzi o to, żeby wyrysować linię na billboardzie, tylko żeby dokładnie opowiedzieć o tym, jaka powinna być siatka połączeń, opowiedzieć o metrze, o nowych liniach tramwajowych i o SKM-ce, żeby pokazać, że w Warszawie będzie system komunikacji, który doprowadzi do tego, że z każdego miejsca w Warszawie będzie można dojechać do pracy za pomocą komunikacji miejskiej - mówił Rafał Trzaskowski.