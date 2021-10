Aktywiści protestują przeciw wycince drzew w Lesie Kabackim. Jest petycja

- Las Kabacki był zawsze miejscem, w którym można było odpocząć, pojeździć na rowerze. Ja tam często biegam, często spaceruję. Jest taką enklawą zieleni. Jednocześnie jest to rezerwat przyrody, jedno z najcenniejszych przyrodniczych miejsc w całej Warszawie. Warto sobie uświadomić, że ta wycinka, która jest planowana w Lesie Kabackim przy jednostce wojskowej to jest największa wycinka drzew w historii Ursynowa. Jest to także dewastacja przyrody na niespotykaną skalę. Można to porównać z wycięciem parku miejskiego w Warszawie. Ideą całej tej wycinki jest tylko to, żeby pracownicy jednostki wojskowej mogli sobie podjechać pod bramę jednostki i tam zaparkować. Dlatego my jako Miasto jest Nasze i Polska 2050 składamy dzisiaj petycję z protestem przeciwko temu wandalizmowi – powiedział Przewłocki.