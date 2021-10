Aleje Jerozolimskie do metamorfozy. Wiadomo, kto się tym zajmie

To ogromna zmiana. Nie wszystkim kierowcom ten plan się podoba - obawiają się, że ograniczenie do jednego pasa przejazdu autem przez newralgiczny obszar miasta, już teraz często się korkujący, doprowadzi do codziennego koszmaru w centrum. To jednak przyszłościowa koncepcja, podążająca za trendami, jakie wdrażają duże europejskie miasta. W wielu z nich ruch w centrum jest kompletnie eliminowany.