Alfabet migowy na placu zabaw. Wykonawca pomylił języki

W Parku Bródnowskim otwarto sensoryczny plac zabaw, który ma rozwijać u dzieci wszystkie zmysły. Jest też przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jednak nie wszystkie umieszczone tam pomoce naukowe zostały sprawdzone przez specjalistów. Przykładem jest tablica z alfabetem migowym.

Jak czytamy na profilu VIII Ogrodu Jordanowskiego (na terenie którego powstał nowy plac zabaw), ogrody sensoryczne służą "przede wszystkim do celów terapeutycznych, socjalizujących i edukacyjnych. Zaprojektowane są tak, aby w sposób celowy i intensywny oddziaływać na zmysły. (...) Urządzenia zainstalowane na terenie ogrodu dostosowane są także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Miejsce oprócz funkcji poznawczej służy szeroko rozumianej integracji" - brzmi opis miejsca.

Wykonawca obiektu za 1,6 mln złotych nie uniknął jednak wpadki. Pani Joanna, która odwiedziła ogród w Parku Bródnowskim jako jedna z pierwszych, zwróciła uwagę na tablicę ze zbiorem liter i gestów. To tzw. alfabet palcowy, służący osobom głuchym do literowania słów. Problem w tym, że na umieszczonym tu daktylogramie prezentowany jest alfabet... amerykański (ASL).

"Jest ładnie wykonany, nowiutki" - pisze o ogrodzie na Facebooku pani Joanna. "Zdziwiła mnie natomiast tablica na zdjęciu z alfabetem literowym Osób Głuchych, na której owszem widnieje alfabet, ale nie jest to polski. Obok mnie małe dziewczynki uczyły się go ciesząc, że będą mogły coś powiedzieć kasjerce w markecie (osoby migające pracują na kasach). Słaby aspekt edukacyjny" - żali się.

- Zgłoszenie tego błędu było jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłam po powrocie z urlopu. Elementów wymagających poprawki jest więcej, ale inwestycja jeszcze się nie zakończyła. Ma potrwać do grudnia. O wadliwej tablicy został już powiadomiony Urząd Dzielnicy Targówek, który odpowiada za realizację tej inwestycji. Otrzymaliśmy zapewnienie, że pomyłka zostanie naprawiona tak szybko, jak to możliwe - mówi dyrektor placówki.

Urzędnicy z Targówka faktycznie wiedzą o problemie. - Wszystko jest na gwarancji i to, co zostało stwierdzone, będzie wymienione. Akurat specjalistą w zakresie tego języka to nie jestem i wydawało się, że projektowały to osoby, które się znają. Ale skoro się nie znają i popełniły błąd, to będą musiały to naprawić - przekonuje Rafał Lasota, rzecznik dzielnicy.