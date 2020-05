Amerykański bombowiec z eskortą przeleciał nad Warszawą

W poniedziałek rano na Twitterze i forach internetowych, warszawiacy zastanawiali się, co wydarzyło się na stołecznym niebie. Potężny huk i widok dużego samolotu eskortowanego przez kilka myśliwców, mocno rozbudzał wyobraźnię.

Misją bombowca był przelot nad Warszawą

Do sprawy odniósł się również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - Ponownie eskortujemy amerykański bombowiec B-1B w ramach misji Bomber Task Force. Jest to dowód na to, że przypadku nagłej potrzeby Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują swoje zobowiązania wobec sojuszników. Polska Armia wykonuje swoje zadania pomimo koronawirusa - napisał Błaszczak na Twitterze. Minister załączył również zdjęcia wykonane podczas przelotu.