Andrzej Duda nie może kupić zwykłej żarówki. Tymczasem w Warszawie...

Prezydent RP podczas dyskusji na XIX Forum Polsko-Niemieckim w Berlinie odniósł się do problemu zakupu zwykłej żarówki. O brak tradycyjnego modelu na półkach polskich sklepów obwiniał UE. Jak się jednak okazuje, dobrze znane wszystkim źródło światła można dostać i dziś.

- Mam poczucie, że my w ramach Unii Europejskiej mamy niedosyt demokracji. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego Unia Europejska zabrania tego, zabrania tamtego. Dlaczego na przykład w sklepie nie można w tej chwili kupić już zwykłej żarówki, można kupić tylko żarówkę energooszczędną? Nie wolno kupić, bo Unia Europejska zakazała. To są problemy, nad którymi zastanawiają się ludzie. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jedna z przyczyn Brexitu - zastanawiał się prezydent.