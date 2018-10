Andrzej Rozenek, kandydat SLD podpisał projekt LGBT+

Andrzej Rozenek w czwartek podpisał program "Zakochaj się w tęczowej Warszawie". Program został opracowany przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Wcześniej ten sam program podpisał Jan Śpiewak.

- Rozmowy trwały długo. Wersja porozumienia jest rozszerzona w stosunku do tego, co podpisał Jan Śpiewak. Jest w nim m.in. punkt mówiący o tym, by z budżetu miasta finansować program korekty płci, a także społeczna rada do spraw osób LGBT+ - powiedział Oktawiusz Chrzanowski ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.