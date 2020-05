Anglicy zachwycają się apartamentem Roberta Lewandowskiego w Warszawie

Warszawa. Praktyczny Robert Lewandowski

Napastnik mistrza Niemiec kupił apartament 4 lata temu. Tłumaczył wówczas, że zdecydowały o tym względy praktyczne. Lewandowskiemu do gustu przypadła lokalizacja w samym centrum Warszawy i mieszcząca się w wieżowcu strefa relaksu.

Decyzją PZPN wszystkie mecze reprezentacji o punkty w eliminacjach do dużych imprez, rozgrywane były na stadionie narodowym, do którego dojazd z ekskluzywnego budynku jest wyjątkowo prosty. Czas Roberta jest niezwykle cenny, więc bliskość do stadionu odegrała dużą rolę.