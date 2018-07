Ani kroku w tył w sprawie "Nycz Tower". Kościół przeprowadzi kontrowersyjną inwestycję

List przeciwko budowie wysłali do papieża Franciszka aktywiści miejscy i kandydat na prezydenta Warszawy Jan Śpiewak.

Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta stolicy porozumienia Wygra Warszawa, na poniedziałkowej konferencji prasowej stwierdził, że po uchwaleniu planów zabudowy w sprawie inwestycji „zapadła cisza”. Uchwała radnych trafiła za to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wysłano także wspomniany list do papieża Franciszka, w którym aktywiści apelują o jego pomoc we wstrzymaniu inwestycji.