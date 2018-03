Animals Days 2018 pełne atrakcji dla małych i dużych miłośników zwierząt

Międzynarodowe wystawy psów i kotów, wystawy zwierząt egzotycznych, królików rasowych, kawii domowych i akwarystyczna, Ministerstwo Motyli, a także niezwykłe spotkanie z Nelą Małą Reporterką w Strefie Peruwiańskiej - to wszystko i wiele więcej atrakcji czeka na odwiedzających 2. Targi Zoologiczne Animals Days. Bilety już w sprzedaży!

To będzie doskonałe wydarzenie zarówno dla branży zoologicznej, posiadaczy zwierząt domowych oraz wszystkich tych, którzy po prostu kochają zwierzaki! W programie imprezy mnóstwo niezwykłych atrakcji, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci - wystawy zwierząt, spotkania z behawiorystami i trenerami zwierząt, szkolenia i seminaria. Na najmłodszych w Ptak Warsaw Expo czekać będzie uwielbiana przez dzieci Nela Mała Reporterka.

Zakres tematyczny targów tworzą zwierzęta domowe i wszystko co z nimi związane: karmy i suplementy, artykuły higieniczne, posłania, miski, smycze, obroże, ubranka, zabawki, transportery i inne akcesoria dla zwierząt, a także usługi dedykowane zwierzętom. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?

Ponad 2000 czworonogów z Polski i zagranicy. 180 ras zaprezentowanych zostanie na Międzynarodowej Wystawie Psów organizowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Warszawie. Psy zawalczą o medale i puchary. Do ich oceny zaproszono 21 międzynarodowych sędziów kynologicznych z 12 krajów. Każdy pies otrzyma opis i dyplom. Oceny w ringach będą rozpoczynać się od godz. 10.00 , konkurencje finałowe od godz. 15.00.

W sobotę, pierwszego dnia wystawy, oceniane będę psy z grup FCI: 1, 3, 6, 7, 8, 10. A w niedzielę zaprezentują się przedstawiciele kolejnych grup FCI: 2, 4, 5, 9. Każdy dzień wystawy kończyć będą konkurencje finałowe: wybór najlepszego psa ras polskich, użytkowych, najlepszej pary oraz grupy hodowlanej, najpiękniejszego młodszego szczenięcia, szczenięcia, weterana, juniora, najpiękniejszego przedstawiciela ocenianych grup FCI oraz ras nieuznanych. W niedzielę zostanie wybrany najpiękniejszy z najpiękniejszych przedstawicieli grup – czyli Best in Show.

Przez dwa dni wystawy trwać będzie również konkurs na Młodego Prezentera. W tej konkurencji sędzia nie ocenia psa tylko umiejętności człowieka - jego stosunek do zwierzęcia, łatwość nawiązania kontaktu z czworonogiem i fachowe zaprezentowanie.

W sobotę i niedzielę spotkanie z Nelą Małą Reporterką - bohaterką programów podróżniczych TVP ABC i Radia RDC, autorką bestsellerowych książek podróżniczych. Nela nie tylko opowie o swoich najnowszych podróżach i będzie podpisywać książki, ale także, jak przystało na targi zoologiczne, zaprezentuje swoje dwie peruwiańskie alpaki - przesympatyczne Pepino i Limę, a także wiele innych alpak z hodowli. Zwierzęta będzie można pogłaskać, przytulić i nakarmić marchewką. Nela wraz z Pepino i Limą będą pozować też do pamiątkowych zdjęć z dziećmi.

Wystawa zwierząt egzotycznych zaprezentuje około 100 fascynujących okazów. Na wyciągnięcie ręki zwiedzających będą takie zwierzęta, jak olbrzymie pająki ptaszniki (nazywane często tarantulami), groźnie wyglądające skorpiony, bardzo silne węże, zwinne gekony, agamy, legwany, a także wije, skolopendry i jeż afrykański. Wystawa będzie nie tylko okazją do zobaczenia z bliska egzotycznych zwierząt - niektóre z nich zwiedzający będą mogli także wziąć na ręce, pogłaskać, a także zrobić sobie zdjęcie z wybranymi okazami. Wiedzy i ciekawostek o zwierzętach dostarczą doświadczeni edukatorzy.

Kawia domowa, czyli tak zwana świnka morska, ma niejedno oblicze. Przekonamy się o tym podczas niecodziennych wystaw organizowanych przez Polski Klub Rasowych Świnek Morskich – Cavies Club of Poland. Na targach Animals Days 2018 Klub zaprezentuje III Stołeczną oraz X Klubową Wystawę Rasowych Świnek Morskich złożone z ponad 20 ras. Zwierzaki z całej Polski ocenione zostaną przez doświadczonych sędziów Monikę Czarnecką i Rafała Czarneckiego.

To będzie prawdziwa lekcja przyrody oraz niezwykła okazja do spotkania się oko w oko z żywymi, tropikalnymi motylami. Po specjalnym stoisku latać będzie ponad 50 kolorowych motyli. Zwiedzającym stoisko owady usiądą na włosach, czy dłoniach. Zainteresowani usłyszą ciekawostki przygotowane przez edukatorów.

Strefa The Warsaw Pethouse

W strefie The Warsaw Pethouse będziecie mogli osobiście porozmawiać z twórcami pierwszej w Polsce luksusowej świetlicy i hotelu dla psów oraz wziąć udział w panelach dyskusyjnych z twórcami najlepszych w Polsce produktów dla psów oraz specjalistami z branży weterynaryjnej. Chcesz wiedzieć jak powstają gryzaki z sera himalajskiego? Jak naprawdę tworzone są karmy dla psów? Interesuje Cię jak zabezpieczyć psa przed udarem słonecznym? Odwiedź koniecznie strefę The Warsaw Pethouse.

Akademia Magazynu Akwarium to dwudniowe warsztaty i pokazy dla całych rodzin. To nowy projekt dwumiesięcznika Magazyn Akwarium, który sprowadzi się do pokazowego – na oczach publiczności – zakładania akwariów dekoracyjnych, akwariów biotopowych, terrariów tropikalnych i akwaterrariów (czyli zbiorników z częścią wodną i lądową). W myśl hasła „I Ty możesz zostać akwarystą lub terrarystą” doświadczeni hodowcy, a także cieszący się uznaniem środowiska eksperci w przystępny sposób wprowadzą w arkana obu pasji, demonstrując, jak krok po kroku wyczarować podwodny bądź lądowy świat tropikalny, ograniczony jedynie ścianami zbiornika.