Do tego tragicznego zdarzenia doszło w noc sylwestrową. Od tamtego czasu Dariusza K. szukała rodzina i przyjaciele, wstrząśnięci tym, że 31 grudnia zamilkł jego telefon i wszystkie konta na mediach społecznościowych. Znajomi stworzyli nawet zbiórkę funduszy i wynajęli detektywa, który miał pomóc w wyjaśnieniu zagadki zniknięcia 34-letniego mężczyzny.

Koło północy kobieta wyprosiła wszystkich trzech mężczyzn z domu. Przenieśli się więc do innego mieszkania przy tej samej ulicy, którego gospodarzem był jeden z nich. Pili alkohol.

Dalsze wydarzenia wyjawili B. I Z. w połowie lutego, po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Nad ranem gospodarz mieszkania zasnął. Wtedy między Dariuszem K. i Tomaszem B. miało dojść do sprzeczki i szarpaniny, podczas której Dariusz K. miał próbować użyć noża, ale przeciwnik wyrwał mu ostre narzędzie i w odwecie dźgnął go w szyję. Cios okazał się być śmiertelny.

Anin. Zadźgał kolegę i zakopał w lesie. 34-latek zatrzymany

W tym celu 4 stycznia Tomasz B. kupił samochód kombi volvo V70 i pożyczył od znajomego łopatę, wyjaśniając, że planuje zakopać zwłoki psa. Mężczyźni pojechali do Międzylesia. Tam na odludziu wykopali dół i wrzucili ciało znajomego.

Volvo sprzedali zaraz na złom, wcześniej uszkadzając je. Liczyli, że zniszczony wóz zostanie zniszczony, co sprawi, że znikną ślady przewożenia zwłok. Jednak kupujący uznał, że usterka jest błaha, została spowodowana celowo, więc nie wpłynie na sprawność wozu w przyszłości. Naprawił pojazd i sprzedał. Teraz to auto zostało zabezpieczone na potrzeby prokuratorskiego śledztwa, poddano je oględzinom i pobrano próbki do badań.