Anonimowy donos na salon urody. "Nie stosują maseczek i rękawiczek". Sanepid prosi o... zdjęcia

Agnieszka podejrzewa, że autorem donosu jest ktoś, kto mieszka w bloku, w którym znajduje się salon. - Na pewno nie była to nasza klientka, bo nasze klientki widzą, że przestrzegamy reżimu sanitarnego. Nosimy rękawiczki i maseczki, wszystko jest tak, jak być powinno - mówi nam właścicielka salonu urody.

Zaczęło się od zgłoszenia na policję. Później przyjechał dzielnicowy, by sprawdzić, jak wygląda sprawa. Obie wizyty nie zakończyły się mandatami. Finalnie zgłoszenie trafiło jednak do sanepidu. W piątek do salonu dotarło pismo.