Antonov An-225 Mrija opuszcza Warszawę. Zobacz relację na żywo, ze startu z Lotniska Chopina

Antonov An-225 Mrija z Lotniska Chopina ma wystartować około godziny 10. Samolot wyruszy w podróż powrotną do Ałmat w Kazachstanie. Nieoficjalnie wiadomo, że lotnisko opuści w stronę Bemowa. Relację z odlotu stalowego giganta prowadzi Lotnisko Chopina na Facebooku.[Aktualizacja 9.40]

Warszawa. Antonov An-225 Mrija po raz pierwszy w Warszawie.

Ukraiński gigant wylądował we wtorek z taką gracją, że na chwile można było zapomnieć, że to kolos wielkości boiska piłkarskiego, który został stworzony, by na swych barkach dźwigać prom kosmiczny Buran. Pilot maszyny Dmitrij Antonow przywitał się ze stolicą Polski z rozmachem. Najpierw przeleciał nad pasem startowym, dając się wdzięcznie obfotografować z każdej możliwej strony. Po czym rozbujał skrzydła maszyny, witając się ze "spottersami", którzy mimo zakazów licznie zgromadzili się w okolicach lotniska.