Antyaborcyjna furgonetka stanęła przed szkołą. Uczniowie powiedzieli "dość"

Przed liceum im. Bolesława Prusa w Warszawie stanął wóz dostawczy z kontrowersyjnym zdjęciem płodu po aborcji. Straż miejska, pomimo zgłoszenia, nie mogła nic zrobić. Samochód był zaparkowany zgodnie z prawem. Uczniowie postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce.

Gdy służby zawiodą, można liczyć na młodzież. Udowodnili to uczniowie szkoły znajdującej się na Saskiej Kępie. Na parkingu tuż przy murach ich liceum stanęła furgonetka jednej z antyaborcyjnych fundacji . Wozy pełnią funkcję ogromnych billboardów, przedstawiających efekty usunięcia płodu. To część kontrowersyjnej kampanii społecznej "Stop aborcji!".

Licealiści zgłosili pojazd z drastycznymi zdjęciami do straży miejskiej i poprosili o usunięcie go sprzed budynku. Funkcjonariusze nie mogli jednak odholować wozu, ponieważ był zaparkowany prawidłowo. "Mijali go oburzeni przechodnie, były zgłoszenia do straży miejskiej, na policję. Wiadomo - nic z tego nie może wyniknąć, nie ma narzędzi" - pisała Iwona Szymanik na Facebooku.