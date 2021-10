Aplikacja na 1 listopada. Poprowadzi po Starych Powązkach

Miejska dotacja pozwoliła w 2021 roku na wyremontowanie 14 cennych zabytkowych pomników nagrobnych z XIX i XX wieku. To kolejne prace renowacyjne. Środki wygospodarowane przez ratusz ocaliły już kilkaset takich niezwykłych pamiątek. To więcej niż obiekty sztuki funeralnej - to zapis historii miasta i społeczeństwa.