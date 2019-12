Atak na kuchnię dla ubogich w centrum miasta. Policja zatrzymała kolejnego napastnika

Stołeczna policja zatrzymała drugiego z napastników w związku z zakłócaniem akcji rozdawania ciepłych posiłków bezdomnym przy stacji metra Centrum. Mężczyźni na "patelni" mieli także propagować treści nazistowskiego.

W rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl potwierdził, że chodzi o 22-letniego mężczyznę. Formalne czynności z zatrzymanym będą wykonane jeszcze w Boże Narodzenie. W czwartek ma zostać doprowadzony do prokuratury. - Mamy personalia trzeciego. Jego zatrzymanie to kwestia czasu – zaznaczył Świstak.

Przypomnijmy: do zakłócenia akcji rozdawania ciepłych posiłków bezdomnym doszło w niedzielę po godzinie 20. "Chłopcy agresywnie mówili, że pomagamy nierobom i nieudacznikom oraz, że oni kochają wojnę i Hitlera, dlatego są przeciwni naszej akcji. Następnie przeszli do czynów. Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano" - napisali na Facebooku aktywiści z "Food Not Bombs", których zaatakowano przy stacji metra Centrum.