Atak na Turczynkę. Śledztwo zawieszone

Prokuratura zawiesiła śledztwo dotyczące napaści na 14-letnią Turczynkę. Dziewczynka została zaatakowana na początku tego roku na Ochocie. Do sprawy wtedy odnieśli się najważniejsi politycy w państwie.

Portal ustalił, że śledczy nabrali wątpliwości co do relacji ofiary. - Pewne nielogiczności w jej relacji mogą wynikać z przeżytego stresu - powiedział TVN24 oficer z komendy stołecznej policji.

- Udostępniliśmy pokrzywdzonej cały dostępny monitoring z okolic miejsca zdarzenia. Nie wytypowała żadnej osoby, która mogłaby mieć związek ze zdarzeniem. Sam opis napastnika, który podała ofiara, nie nadawał się, by sporządzić rysopis czy portret pamięciowy - stwierdził prokurator.

Do ataku na Turczynkę doszło 3 stycznia przy ulicy Słupeckiej. Dziewczynka wracała ze szkoły. Niespodziewanie podszedł do niej mężczyzna, który miał krzyknąć "Polska dla Polaków". Następnie uderzył nastolatkę. Dziewczynka powiedziała ojcu o zajściu i została przewieziona do szpitala. Następnie sprawę zgłoszono na policję.