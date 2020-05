Autobusy FlixBus Polska wracają na drogi

Można już rezerwować bilety na połączenia m.in. do Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Berlina, Hamburga czy Amsterdamu.

- Są to przede wszystkim kierunki do Niemiec i Holandii, dokąd wielu Polaków jeździ do pracy, oraz główne miasta w Polsce. Uruchomienie kolejnych połączeń będzie odbywało się sukcesywnie w najbliższych tygodniach, aby ponownie udostępnić naszym pasażerom największą sieć połączeń autobusowych w Polsce i Europie – powiedział dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce i na Ukrainie Michał Leman.