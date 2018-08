Awantura w autobusie. Kierowca: ja tu jestem panem!

"Goń się palancie", "cmoknij mnie w pompę" i "wzywaj policję bezmózgowcu" - to tylko kilka z całej wiązanki nieprzyjemnych słów, jakie usłyszał od kierowcy jeden z pasażerów. Incydent nagrał świadek zdarzenia. ZTM nie ma wątpliwości. Takie zachowanie jest niedopuszczalne.

Autobus komunikacji miejskiej linii nr 180 jechał w piątek 27 lipca w kierunku Wilanowa. Około godz. 11.30 kierowca zmuszony był do zmiany trasy ze względu na protest rolników przed budynkiem KPRM w Alejach Ujazdowskich. Chwilę wcześniej, gdy pojazd znajdował się jeszcze przed Placem na Rozdrożu, zdający sobie sprawę z wybrania alternatywnego kursu przez kierowcę pasażerowie poprosili o zatrzymanie na przystanku. Mężczyzna odmówił. Gdy z tłumu padła deklaracja złożenia skargi do ZTM-u, doszło do wymiany zdań.