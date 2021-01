Awaria ciepłownicza w Warszawie. Bez ogrzewania i ciepłej wody mieszkańcy 18 budynków

Do awarii doszło we wtorek o godz. 11.50 na warszawskim Ursynowie, dokładnie na Kabatach. Awaria dotyczy tym razem budynków przy ul. Kabacki Dukt o numerach 1, 11, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al. KEN 1, ul. na Przyzbie 3, ul. Wąwozowej 17 i 19 oraz za Łąkami 1 i 3.

Awaria ciepłownicza w Warszawie. Firma obiecuje naprawę tego samego dnia

Wcześniej także we wtorek firma poinformowała, że od godz. 9.15 w okolicy ul. Brązowniczej 1B miała miejsce usterka, która spowodowała przerwę w dostawie ciepła.

To jednak nie koniec problemów z ogrzewaniem w Warszawie, we wtorek od godz. 9.35 chłód w mieszkaniu odczuwają również mieszkańcy okolic ul. Elekcyjnej. Tam awarie dotyczą w sumie 5 budynków: ul. Mistrzowskiej 2, Brązowniczej 1B, Bitwy pod Lenino 1, Elekcyjnej 37 i Górczewskiej 91. Ogrzewanie planowo ma się tam znowu pojawić maksymalnie do godz. 16.00.