WawaLove Poczta WP Pilot Program TV Menu Ludzie Warszawy

Ludzie Warszawy Reprywatyzacja

Reprywatyzacja Samorząd

Samorząd Dzieje Się Na Mieście

Dzieje Się Na Mieście Transport

Transport Architektura

Architektura Interwencje

Interwencje Sport

Sport Kuchnia Warszawska

Kuchnia Warszawska Wideo

Wideo Najnowsze Wideo + 3 warszawaawaria ciepłowniczarurociąg Klaudiusz Michalec 5 godzin temu Awaria ciepłownicza w Warszawie. Woda wdarła się garaży i piwnic Potężna awaria ciepłownicza w Warszawie. Służby wciąż usuwają skutki awarii, do której doszło na Mokotowie. Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy... Rozwiń Potężna awaria sieci Ciepłowniczej … Rozwiń Transkrypcja: Potężna awaria sieci Ciepłowniczej w Warszawie do której doszło Na warszawskim Mokotowie Nad stolicą unosiły się kłęby dymu Do zdarzenia doszło Na ulicy Powsińskiej około 9:00 35photo Komisarz Rex To było tyle pary Ale potem zobaczyłem wodę No i ty Kto oglądał pan był w domu i widział tutaj przez okno przelot powiedziałem ale tyle no prawie nic nie wiedział dopiero Potem usiadłem Dzisiaj zobaczyłem wodę z parówek wróciłam Nie zostawiając podpisane Będę Na początku Pani Puść Weszłam to zobaczyłam że woda się wzięła Po prostu wyszła z domu że jest Co się dzieje Przeraziła się pani Niedokładnie do końca bo nie wiedziałam że będą aż tak duże Obecnie trwa usuwanie awarii ale w najgorszej sytuacji są mieszkania Którzy mieszkają na osiedlu przy ulicy Idzikowskiego tam zalało dwa garaże Woda zalała Garaże para wodna dostała się także Do klatek schodowych ale też co Jedna osoba została poszkodowana Kierownik poparzony Jedna osoba Szewc Translator Możemy Ale to nie ma kto za Woda w garażach stoi w stronę typowaniu wyciągnął tyle ile mogę Resztę trzeba będzie wyciągnąć w inny sposób jakimś odkurzaczami Tam samochód Nie byłem ale nie ma ogrzewania w domu nie ma prądu mam córkę chorą nie wiem jak to będzie Co należy do hotel Cześć Na pewno aut jest w garażu natomiast Stanie rolnik tego nawet na chwilę nie powie ale raczej będą zalane Rozlewisko ma około 600 m długości straż pożarna poinformowała że udzieliła pomocy około Osobą około 200 samochodów Na drodze na ulicy Powsińskiej w momencie kiedy doszło do tego rozszczelnienia Służby też informują o objazdach które wprowadziły ponieważ zarówno ta ulica na Sadybie jak i też im Jak chociażby ulica Bonifacego czy Limanowskiego są zamknięte W związku z tym kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami Klaudiusz Michalec Wirtualna pol